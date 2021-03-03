Еще холодно: на Кубани рассказали, когда лучше сажать картофель, чтобы получить богатый урожай

Специалисты рассказали, когда сажать картофель, чтобы получить богатый урожай Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычно в конце февраля, в начале марта жители Кубани начинают сажать картофель. Есть даже среди кубанцев примета - пришла Евдошка - сажай картошку.

Евдошка - это по народному календарю день Евдокии Свистуньи. Была такая святая на Руси, память о которой и отмечают 14 марта. Когда Евдокия была молодой, была очень красивой, но считалась блудницей. На этом, правда, она сколотила огромное состояние. А потом один монах обратил ее в христианство и она отдала все свои богатства епископу и приняла постриг. Ее прозвали Свистуньей по двум причинам - в ее праздник обычно дул ветер, ну и многие животные в это время пробуждались ото сна. И с тех пор есть поверье, что в этот день надо что-нибудь посадить. На Кубани обычно сажают картофель.

Но, судя по всему, в этом году из-за холодов «посевная» сдвинется. Мы узнали у специалиста кубанского минсельзода, когда в этом году стоит сажать картофель.

- Пока точно рано картошку сажать. Сроки посадки зависят от погодных условий, посадочного материала, - говорит начальник отдела овощеводства министерства сельского хозяйства Краснодарского края Андрей Рязанов. - Ранний картофель надо сажать где-то в конца марта. Но это нужно делать или под пленку, или высаживать не пророщенные клубни. Оптимальная глубина для - около 10-12 см. И уже к третьей декаде апреля температура будет постоянной, и картофелю ничего не будет грозить. Хотя, знаете, для набора хорошей массы высокие температуры почвы тоже вредны. Оптимальная погода для развития культуры - порядка 20-21 градуса. Поэтому затягивать посадку до жары тоже не стоит.

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