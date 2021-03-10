Мороз до минус 15 градусов: стужа пробивается в Краснодарский край

Фото: Олег ЗОЛОТО.

Европейская Россия уже встретила аномально мощное арктическое вторжение - экстремальные морозы фиксируют в северных регионах. Однако циклон, устроивший похолодание, сопровождается очаговыми, но очень мощными снегопадами. Накануне досталось даже Сочи!

Ожидающиеся морозы, которые ударят на всей территории Кубани, бывают редко. Правда, как говорят синоптики, рекордов мы не побьем.

- Согласно нашим архивным наблюдениям, очень морозно было в 1985 и 1986 годах, когда по всей территории края температура воздуха была ниже 20 градусов. Даже в Краснодаре зарегистрировано 25,6 градуса, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела гидрометобеспечения регионального ЦГМС Светлана Попова. - В 2011 году в кубанской столице было минус 9,3 градуса. В этот раз таких низких отметок в Краснодаре пока не ожидается.

Однако в других районах края, в частности, в южном предгорье, ударят 15-градусные морозы. Так что пуховики прятать пока рано.

- Температурный фон — в пределах нормы, никаких сильных отклонений нет. Стоит сказать, что нынешняя мартовская погода пойдет на пользу, прежде всего, сельхозкультурам. В случае, если бы у нас потеплело, а затем резко пришло похолодание, на поверхности почвы были бы заморозки, что отрицательно влияет на растения, - уточняет Светлана Попова.

Зима надолго задержаться в регионе не будет. Уже с начала новой рабочей недели начнется потепление. Запредельного плюса, правда, не прогнозируют. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10 градусов, лишь на побережье отметки достигнут 14 градусов тепла.

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