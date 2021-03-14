Масленица в Сочи 2021: на курорте прошла первая блинная Олимпиада

В Сочи Масленицу отмечают во всех районах города. Фото: администрация Сочи

Масленица в Сочи 2021 проходит с размахом и весельем. Тогда как в Краснодаре ее отменили, на курорте вовсю гуляют и поют. Так на многих площадках Сочи веселятся, едят блины и поздравляют другу друга с окончанием зимы.

Масленица в Сочи. Фото: мэрия курорта

Проходит в Сочи и первая блинная Олимпиада.

Масленица в Сочи. Фото: мэрия курорта

Состязания идут во всех районах курорта.

Масленица в Сочи. Фото: мэрия курорта

- Среди главных дисциплин блинной Олимпиады – заплывы моржей, семейные соревнования по метанию «блинчиков» – эстафета по запуску морских камней над водной поверхностью на наибольшее количество касаний, - рассказали в администрации Сочи.

Масленица в Сочи. Фото: мэрия курорта

Кроме того, в Сочи в рамках Олимпиады проходят состязания по перетягиваю канатов, прыжкам в мешках, на скакалке, залезут участники и на масленичный столб.

Масленица в Сочи. Фото: мэрия курорта

А завершится блинная Олимпиада эстафетой - спортсмены пронесут миниатюрные копии чучела Масленицы. Всего же в Сочи разыграют около 20 комплектов блинных медалей.

Масленица в Сочи. Фото: мэрия курорта

Масленица в Сочи. Фото: мэрия курорта

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