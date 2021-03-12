Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 марта 2021: из-за COVID-19 закрыли 5 групп в детских садах и 8 классов в школах

Фото: sochi.ru.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 12 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. Но расслабляться нельзя: кубанцы продолжают тяжело болеть опасной инфекцией, врачи подчас не могут их спасти. По последним данным, в регионе 129 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 39,9 тысяч человек, в том числе свыше 2,7 тысяч детей до 18 лет.

- Сейчас 76 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2082 человека в крае скончались от коронавируса. Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения вырос до 704,2.

Но инфекция не торопится сдавать свои позиции. Из-за выявленных случаев COVID-19 на Кубани закрыли 5 групп в детских садах и 8 классов в школах. Дошкольные учреждения на карантине в Краснодаре и Горячем Ключе, общеобразовательные учреждения – в краевом центре, Сочи, Выселковском, Ленинградском и Белоглинском районе.

Малышей отправили домой на самоизоляцию, школьники ушли на удаленку. Обучаются на дистанте и 340 студентов вузов края из-за контакта с заболевшими коронавирусом.

В колледжах и техникумах края на данный момент нет закрытых на карантин групп.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 12 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 39 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 12 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 человек.

Коронавирус в Сочи 12 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 7 человек.

Коронавирус в Геленджике 12 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 12 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено двое инфицированных.

Коронавирус в Ейске 12 марта 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 2 человек.