Беременную косулю, которая едва унесла ноги от хищников, спасли экологи в Сочи

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

Раненую косулю на просеке Сочинского национального парка заметила семейная пара, гуляющая в этих местах. Животное истекало кровью. Похоже, косуля направлялась к морю, чтобы утолить солевую жажду, когда на нее напали хищники.

- Мы позвонили по телефону нацпарка, сразу на место ЧП приехали специалисты оперативной группы "Леопард", - рассказывают неравнодушные жители курорта.

Экологи осмотрели косулю и поняли, что косуля беременна.

Животное было измождено и сильно напугано, задняя нога – в крови. Ее окружила свора собак, — рассказал руководитель опергруппы «Леопард» Артем Варельджян.

Еще немного и косулю было бы уже не спасти.

Ее отвезли в ветлечебницу, обследовали и прооперировали. Через пару дней ее снова собираются выпустить на волю.

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