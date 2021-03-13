"Чуть не загрызли": в Сочинском национальном парке спасли беременную косулю

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочинском национальном парке спасли беременную косулю. Раненое животное заметили в лесу жители Лазаревского района города-курорта. На место ЧП, в район поселка Солоники в оперативном порядке выехали сотрудники оперативной группы «Леопард».

- Прибыв на место, мы обнаружили беременную косулю. Животное было измождено и сильно напугано, задняя нога – в крови. Ее окружила свора собак, — рассказал руководитель опергруппы «Леопард» Артем Варельджян.

По его словам, если бы не вовремя подоспевшая помощь, собаки могли бы загрызть несчастное животное. На следующий день косулю успешно прооперировали в Лазаревской ветлечебнице. Совсем скоро ее выпустят на волю.

По мнению специалистов, животное шло к морю, чтобы утолить солевую жажду.

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