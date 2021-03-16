Рухнуло 50 метров берега: на побережье Краснодарского края сошел оползень

Фото предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой Темрюкского района

Оползень сошел неподалеку от поселка Волна в Темрюкском районе. Берег обрушился на протяжении около 50 метров. Под завалы ушла грунтовая дорога. К счастью, никто не пострадал.

Специалисты говорят, что оползень произошел после обильных дождей и снега. Почва сильно размокла – это и спровоцировало сход грязевой массы.

Именно в этой точке случился оползень

- Оползень сошел на южном берегу Таманского полуострова, на мысе Железный Рог. Это случилось после оттаивания снега и обильных осадков, береговые обрывы напитались влагой и стали тяжелыми, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Темрюкского района.

Фото предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой Темрюкского района

Также представители муниципалитета добавили, что территория мыса Железный Рог - «дикая». На ней нет жилых построек, объектов жизнедеятельности и пляжных территорий.

Фото предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой Темрюкского района

В управлении ГО ЧС по Темрюкскому району напомнили о запрете на использование опасных береговых зон в качестве мест отдыха. Спасатели предупреждают жителей и гостей района исключить пребывание в данных местах.

Фото предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой Темрюкского района

Также эксперты отмечают, что разрушение берега в Темрюкском районе могло помимо осадков спровоцировать землетрясение, которое как раз в этот же день было зафиксировано магнитудой 3,6 в море в районе Анапы и Новороссийска.

Местные жители говорят, что оползни на этом побережье - не уникальное явление. Например, последний раз подобное разрушение возле поселка Волна было замечено в 2017 году – 4 года назад. Тогда также в море сползло несколько десятков метров берега.

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