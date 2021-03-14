Землетрясение в Краснодарском крае 14 марта 2021: качались люстры и выли собаки

Эпицентр землетрясения был недалеко от Новороссийска

Ночью 14 марта 2021 в Краснодарском крае случилось землетрясение. Оно произошло в 01:15 и эпицентр находился в Черном море.

- 14 марта в 01:15 произошло землетрясение силой 3,6, - пояснили сейсмологи сайту «КП»-Кубань». – Эпицентр находился в Черном море в 24 километрах западнее Новороссийска, и в 33 километрах на юго-восток от Анапы.

- B Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 3,6. Координаты: 44°36'36' северной широты, 37°30'00 восточной долготы, глубина - 20 километров, - сообщается в «Мониторе землетрясений».

Жители Новороссийска и Анапы, которые в это время не спали, его почувствовали.

- Качались люстры и выли собаки, - рассказала сайту «КП»-Кубань жительница Новороссийска Евгения Семенова. – Несколько минут трясло, а потом все затихло. Кстати, в феврале этого года в Краснодарском крае уже было землетрясение. 6 февраля 2021 оно заставило жителей нескольких районов поволноваться.

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Когда снова ждать подобной тряски (продолжение)