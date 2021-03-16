Хозяйка сгоревшего мини-приюта на Кубани обвинила пожарных в гибели животных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В тот роковой день хозяйка дома в станице Новопокровской отлучилась буквально на 15 минут. Женщина выбежала по делам, как вдруг — беда. В одной из комнат вспыхнуло пламя. Черный дым увидели соседи, которые позвонили владелице. Они же набрали и номер спасателей.

Когда хозяйка прибежала, пожарные уже начали борьбу с огнем. Женщина попыталась ворваться в дом, чтобы спасти своих животных. Но ее вовремя остановили огнеборцы. Дом так сильно заволокло дымом, что хозяйка могла погибнуть. Тогда она стала звать своих любимцев - выкрикивала кличку каждого в надежде, что они услышат родной голос хозяйки и выбегут на улицу. Но ни один из девяти питомцев не вышел.

Хозяйка погибших животных возмущена тем, что пожарные спасли не все кошек и собак.

Спасти же из огненного плена удалось далеко не всех. Из дома пожарные вынесли одну собаку и две кошки. Остальные погибли. Это две собаки и четыре кошки. Местные жители говорят, что в доме, где полыхал огонь, был мини-приют — там жили животные, которых женщина в разные годы взяла под крыло.

Вот только вместо слов благодарности, на спасателей посыпались обвинения. Хозяйка погибших животных возмущена тем, что пожарные спасли не все кошек и собак. Более того, по ее словам, питомцы утонули.

Предварительная причина смерти животных - «отравление продуктами горения».

- Пожарные просто закинули шланг в дом, залили все внутри водой, а мне сказали, что уже поздно кого-либо спасать, - заявляет женщина.

В МЧС прокомментировали ситуацию.

- Пожарные действовали строго по правилам, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. – И сделали все возможное, чтобы не допустить распространение огня — пламя могло перекинуться на соседние дома. Максимально быстро потушили огонь - на работу у них ушла всего 1 минута. Но самое главное, они не допустили гибели людей. Спасатели, работавшие на месте, приняли все необходимые меры, чтобы в задымленной зоне никого из людей не было - это представляло угрозу для жизни.

Погибшие животные забились в труднодоступные места из-за чего вынести на улицу их не удалось.

А предварительная причина смерти животных - «отравление продуктами горения». То есть кошки и собаки задохнулись, а не утонули. По кадрам из дома, которые сняли соседи, видно, что большого количества воды в комнате, где тушили пламя, нет. Заливать огонь, который вспыхнул на площади в 1 квадратный метр, просто не было необходимости.

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