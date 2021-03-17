Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 марта 2021: на бесплатные лекарства для больных COVID-19 в регионе направят еще 41,7 млн рублей

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 17 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. По последним данным, в регионе 125 зараженных. Среди них: один ребенок до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 40,5 тысяч человек.

- Сейчас 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2147 человек в крае скончались от коронавируса. Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 715,3.

На бесплатные лекарства для больных опасной инфекцией в регионе направят еще 41,7 млн рублей по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Ранее эта сумма составляла 37,5 млн рублей.

Речь идет о больных, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врачей.

Напомним, что сейчас в регионе лечатся амбулаторно 1972 человека с коронавирусом, в том числе 44 ребенка.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 17 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 35 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 17 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 человек.

Коронавирус в Сочи 16 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 4 человек.

Коронавирус в Геленджике 17 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 17 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено не инфицированных.

Коронавирус в Ейске 17 марта 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 4 больных.