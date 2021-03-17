Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 17 марта выросло на 124

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но наблюдается спад заболеваемости. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 17 марта за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 124 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск, Сочи и Динской район, здесь выявили 33, 11 и по 10 новых случаев соответственно. В Апшеронском районе выявили семь заболевших коронавирусом. В Белореченском и Приморско-Ахтарском районах – по пять заразившихся.

- По три положительных результата получили пациенты в Геленджике, Ейском, Кореновском, Северском Тбилисском и Туапсинском районах. По два человека заболели Кавказском, Кущевском, Выселковском, Новопокровском, Гулькевичевском, Крымском, Темрюкском и Тимашевском районах. Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Брюховецком, Крыловском, Лабинском, Староминском, Успенском, Щербиновском, Белоглинском и Павловском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что среди заболевших коронавирусом - четверо детей. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 63 пациента, еще двое – на ЭКМО.

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