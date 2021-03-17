В Новороссийске попугай поет и требует шампанское

Жанна никого не оставляет равнодушными. Фото: instagram.com/parrot__janna

Поверить в такое сложно, согласитесь. У нас в редакции даже спор вышел: мол, не могут попугаи так петь! Но чем больше мы смотрим ролики, тем сильнее убеждаемся - это настоящий талант!

Эту пернатую звезду зовут Жанна. Попугай живет в одном из частных домов в новороссийском селе Абрау-Дюрсо. А прославилась птичка благодаря своим вокальным данным.

В репертуаре жако - десятки выученных песен. За это, конечно, нужно благодарить хозяйку, которая часами занималась с питомцем.

Фото: instagram.com/parrot__janna

Владелица, к слову, выбрала композиции, которые знакомы абсолютно всем. Например, попугай без проблем может исполнить хит про стюардессу по имени Жанна. Оно и понятно - песня-то про себя любимую.

Любит горланить попугай и песни из советских фильмов. Одна из любимых - «Постой, паровоз, не стучите колеса!».

А еще Жанна великолепно читает стихи. Чего стоит только «Умом Россию не понять» Федора Тютчева!

Увидеть выступление Жанны можно в сети. У попугая есть своя страница в Instagram, которую ведет хозяйка. Видео появляются с завидной регулярностью и каждый раз собирают сотни просмотров.

Популярность Жанны растет с каждым днем, потому и запросы становятся выше. А недавно птица даже заявила, что хочет шампанского местного производителя! Так, глядишь, и райдер заведет.

Фото: instagram.com/parrot__janna

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Жако перенимают человеческие слова всегда, это не зависит даже от возраста. Научить петь попугая несложно. Главное — хвалить птичку, делать это неизменно ласково и с душой, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» зоолог Иван Федоренко. - Звукоподражание — это только часть таланта. Жако идеально имитирует скрип дверей, мелодию мобильного телефона, сигнал автомобиля под окнами. Репертуар птицы, живущей в хороших условиях, очень велик.

Ранее сообщалось, что в анапском селе Гай-Кодзор курица стала мамой для котят. Любопытный случай заснял местный фермер.

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