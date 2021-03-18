Ел одну лапшу и не хватало на бензин: во время пандемии свадебный ведущий лишился работы, но нашел себя в такси

Фото: instagram.com/kostyaelvis/

Еще год назад 36-летний Константин Манукьян из Краснодара работал всего по шесть часов в неделю и получал в среднем 100 000 рублей в месяц. Константин вел свадьбы и корпоративы и в индустрии развлечений считался одним из самых востребованных. У него все было расписано на несколько месяцев вперед.

Но все изменил карантин, который объявили 31 марта 2020 года. А на апрель у у Константина было намечено сразу пять свадеб. Одно торжество обходилось заказчикам в 15 000 – 25 000 рублей. И все начали звонить и отменять свадьбы.

Фото: instagram.com/kostyaelvis/

- Так я остался без работы, без денег, да еще и со своей диеты соскочил, - говорит Константин. – Перед локдауном я вел проект «Сбросить лишнее» и был худеющим ведущим. На карантине у меня накрылись все диеты. Я много ел и выпивал – слишком тяжело мне дались все эти новости. Так длилось, правда, всего неделю. И я решил искать работу. Так наткнулся в интернете на объявление по поиску таксистов. Так как ездить по городу без специального пропуска тогда нельзя было, я его сделал через фирму и стал возить людей. Но и пассажиров было немного – все сидели дома.

За две недели Костя заработал 180 рублей. А за первый заказ и вовсе получил… пачку чипсов.

- Со мной пассажир расплатился открытой пачкой чипсов, которые он ел по дороге. – сейчас уже смеется Костя, но тогда ему было не до веселья. – Сам заказ был на 150 рублей. Я привез человека, а он говорит: «У меня есть 50 рублей, и все. Еще пачка чипсов. Правда, они уже открытые. Забирай». Тогда я понял, что оказался на дне. В баке у меня оставалось около десяти литров бензина. Мне не хватало даже на еду, не говоря уже о бензине. У меня был немецкая машина, она «жрала» много топлива и постоянно ломалась! Я перешел на лапшу быстрого приготовления – ничего другого просто не мог себе больше позволить. Полтора месяца питался только этим. Утром вставал, ел лапшу и садился за руль. Таксовал по 14 часов в день. Потом приезжал, снова ел лапшу и ложился спать. Это я живу один, а если бы семья была, то я бы ее точно не прокормил тогда.

Фото: instagram.com/kostyaelvis/

Помимо пассажиров, Константин развозил еду и курьеров служб доставки. Так он проработал до июня. И когда 21 числа карантин на Кубани отменили, Костя укатил на море.

- Устроился ведущим в кафе, там тайно устраивали пенные вечеринки, нельзя же было проводить никаких мероприятий, - вспоминает Костя. – А осенью вернулся обратно в Краснодар - сезон закончился.

И снова сел за баранку.

- Однажды ко мне седи парень с девушкой. И он во время поездки локтем зарядил девушке по лицу. Ударил так, что у бедной остался фигнал. Я остановил машину и сказал ему, что вышвырну из машины, если он не извинится и еще раз поднимет руку. Сказал ему: «Сейчас вывозу сюда пятерых таксистов, и ты не найдешь ни себя, ни свои трусы». Он понял, что я не шучу и успокоился.

Фото: instagram.com/kostyaelvis/

Вообще, конечно, работа в такси изменила Константина.

- Я стал лучше общаться с незнакомыми людьми и даже стал психолог. Недавно даже поддерживал беременную, которая поругалась с мужем. Но не знала, кому высказаться. Мы с ней поговорили по душам. А еще научился ценить труд таксистов. Раньше никак не относился к ним. Сейчас понимаю, что это отличные ребята, которые классно делают свою работу.

А вот если ведущем свадеб Костя работал по шесть часов в неделю, то сейчас – в шесть-семь раз больше.

- Если раньше я получал около 100 тыс рублей за четыре свадьбы в месяц, то сейчас 20 тысяч в неделю надо зарабатывать пять дней, – говорит таксист - бывший ведущий.

Фото: instagram.com/kostyaelvis/

Со временем Константин начал снимать диалоги с пассажирами на камеру. Так появились его блог в Инстаграме. Вместе с пассажирами он поет песни и играет на планшете. Его таксист приобрел специально. Так он развлекает пассажиров во время дороги.

- Меня даже узнавать уже стали, - смеется Костя. – Везу как-то пассажира. Обернулся, а он смотрит то на меня, то на телефон. И так несколько раз. Слышу, а у него на смартфоне включается один из моих роликов. Ну я сразу на его и вернул камеру своего видеорегистратора, чтобы снять. А он такой, мол: «Не снимай, я от девушки еду, а у меня жена на тебя подписана».

Фото: instagram.com/kostyaelvis/

Блог – хобби для Константина: денег не приносит, но заниматься им хочется.

- Есть и побочные эффекты от этого, - улыбается таксист-блогер. - Меня как такси заказывать стали через Инстаграм Ну, я еду, но не снимаю их, а они против. Хотят ко мне в блог попасть.

Константин надеется, что в будущем блог будет приносить ему деньги и он станет лучшей его работой на свете. Пока Манукьян пишет курс для молодых таксистов. Он расскажет, как правильно устроиться и работать в сфере, чтобы пассажиры не подозревали, что перед ними новичок.

- Чтобы собрать информацию, я специально устраивался в разные таксопарки. Недавно поймал себя на мысли, что не скучаю по прежней работе. Я буду вести мероприятия, но на определенных условиях. Сейчас уже мне хватает денег. И я не хочу возвращаться на ту работу, которая у меня была до пандемии. А еще я снова сел на диету. За месяц сбросил девять килограммов. Но еще нужно 30. Худеть, работая в такси, легко. Я заранее готовлю еду и ем по времени. Ну и занимаюсь спортом.

В ближайших планах Константина завести блог на Youtube и привить краснодарским водителям такси культуру общения с пассажирами, как в Англии.