На Кубани в честь руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко откроют барельеф

Также худрук Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко отмечает 60-летие творческой деятельности

22 марта художественному руководителю и главному дирижеру Государственного академического Кубанского казачьего хора, Герою труда России Виктору Захарченко исполнится 83 года. В честь дня рождения казачьего маэстро на Кубани пройдет цикл мероприятий. Самым главным станет открытие барельефа. Оно состоится на территории музыкальной школы Кореновска.

- В честь дня рождения Виктора Захарченко 20 марта в 10:00 состоится торжественное открытие памятного барельефа. Мероприятие также организовано в связи с присвоением МБУ «Детская школа искусств города Кореновска» имени Героя труда России, дважды Героя труда Кубани, композитора В.Г. Захарченко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Кубанского казачьего хора.

Также композитор вместе с почетными гостями встретится с учащимися и преподавателями школы искусств. В учебном заведении проведут беседы и мастер-классы.

Напомним, что главный дирижер казачьего хора Захарченко родился в станице Дядьковской Кореновского района. После открытие барельефа в планах у маэстро посетить местное кладбище и монумент, увековечивающий его родственников, а также побывать в Храме Пресвятой Богородицы.

Концерты

А 22 марта, в сам день рождения Виктора Захарченко, в Центральном концертном зале состоится праздничный концерт Кубанского казачьего хора. Его может посетить любой желающий. Но организаторы отмечают, что билеты лучше приобретать в кассе или на сайте, заранее.

- Концерт 22 марта в честь Дня Рождения маэстро начнется в 17:00. На нем будут представлены авторские произведения композитора, а также любимые народные песни в исполнении талантливых солистов легендарного Кубанского казачьего хора. В этот день Виктор Гаврилович будет встречать гостей с концертной программой «В день весеннего равноденствия», - добавили «КП»-Кубань» в пресс-службе хора.

Творческая феерия запланирована на неделю. Череда концертов продолжится 23, 24, 25 марта. Их начало запланировано на 7 часов вечера. И завершится дополнительными концертами 26, 27 марта в 7 часов вечера и 28 марта в 5 часов вечера.

Организаторы отметили, что мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных норм.

Стоит отметить, что в этом году юбилей и у Кубанского казачьего хора. Свое 210-летие коллектив отпразднует в октябре.

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