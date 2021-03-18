На Кубани сняли большинство ограничений из-за коронавируса

Пандемия пошла на спад

В конце марта в Краснодарском крае будет год со дня объявления карантина из-за угрозы распространения коронавируса. В новейшей истории региона такие жесткие ограничения были введены впервые. Жителям Кубани нельзя было передвигаться между станицами и городами и даже общаться между собой. Закрылись все крупные торговые центры, кинотеатры, бассейны и сауны, парки и даже библиотеки...в общем, все, что было излюбленным местом свободного препровождения.

Большинство из ограничений в итоге сняли. Но кое-кто не вышел из карантина до сегодняшнего, 18 марта, заседания оперштаба по коронавирусу.

- Работники культуры просят нас увеличить заполняемость зрительных залов. Такой же запрос поступает и от спортивной отрасли, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

После консультации с эпидемиологами было решено открыть их с 5 апреля для половины от общей вместительности.

Ситуация с распространением заразы сейчас такова, что многим больницам вернули их "гражданскую" функцию. В статусе госпиталей остались работать 20 из них.

- За этот год многие наши клиники перепрофилировались на борьбу с ковидом и приостановили плановые осмотры. Ранее благодаря профилактике мы имели возможность выявлять огромное количество онкозаболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях, - напомнил глава региона.

Решено вновь начать проведение диспансеризаций и профосмотров. Для этих целей поликлиники откроются уже со следующей недели, 22 марта.

Кроме того, откроются с понедельника, 22 марта, кафе и рестораны в торговых центрах и офисных зданиях с отдельным залом обслуживания. Этого дня они ждали дольше других.

Между тем, режим повышенной готовности, не позволяющий экстренным службам расслабляться, продлится до 29 марта.

ЧТО ОСТАНЕТСЯ ПОД ЗАПРЕТОМ

В общественные места в Краснодарском крае по-прежнему нужно входить в защитных масках. Без них не обслуживают.

Не разрешают пока и возобновить работу фудкортов при кинотеатрах и в торговых центрах.

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