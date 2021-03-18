Фото УФСБ по краю

На замдиректора департамента горхозяйства Краснодара заведено уголовное дело. По версии следствия, в июне 2019 года чиновник предпочел закрыть глаза на соблюдение законных норм, и согласовал реконструкцию общих помещений многоквартирного дома на улице Фабричной в Краснодаре, которая была скрыта под видом перепланировки. Согласия жильцов дома при этом никто не спросил.

В результате технические этажи здания перешли из общей в частную собственность. Такие же решения чиновник вынес уже в 2020 году по помещениям в домах на улицах Захарова и Черкасской.

В итоге общедолевая собственность в этих домах значительно уменьшилась и перешла в частные руки. Жильцы все так же были оставлены в неведении.

- Следственным отделом по Центральному округу Краснодара СУ СК РФ по материалам, поступившим из краевого ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара и иных лиц по подозрению в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), - сообщает официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Сейчас в административных кабинетах проведены обыски, следователи произвели выемку документов. Расследование дела продолжается.

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