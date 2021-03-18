Последние новости на 18 марта 2021: Следком проверит дело о взятке судьи из Краснодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на 18 марта 2021. Следком проверит дело о взятке судьи из Краснодара. Служителя Фемиды кубанской столицы Геннадия Байрака задержали сотрудники ФСБ во время передачи ему 2,3 млн рублей.

На Кубани удар тока убил двухлетнего мальчика. Ребенок скоропостижно скончался в больнице, несчастный случай произошел в одном из сел Щербиновского района.

Сотрудник молзавода перевел себе 14 млн рублей пока начальник был в отпуске. Вместе с главным бухгалтером он вывел деньги из предприятия.

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