Сотрудник молзавода перевел себе 14 млн рублей пока начальник был в отпуске

Бизнесмен хочет вернуть деньги, которые у него похитили.

В 25 километрах от станицы Новопокровской находится село Горькая Балка. Именно здесь находится одно из крупных молочных предприятий. Его руководитель – бизнесмен, известный далеко за пределами Краснодарского края. Но в селе его имя всегда вспоминают теплыми словами – с подачи предпринимателя был построен храм-часовня. К коллегам и подчиненным он всегда был добр – это, похоже, и сыграло с ним злую шутку. Его кинули на деньги.

Предприниматель ушел в вынужденный отпуск без содержания – на рабочем месте он отсутствовал полгода. Вместо него исполнял обязанности его зам, на которого в полицию и заявил бизнесмен.

- Мой заместитель вступил в сговор сразу с несколькими ИП и перечислил на их расчетные счета деньги нашего предприятия. В том числе перевел и миллион рублей, который должны были получить за поставку коровьего молока, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Со слов заявителя, его заместитель действовал вместе с главным бухгалтером. Всего, по его подсчетам, было похищено 13 миллионов 800 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту проводится проверка, правоохранители уже выехали на предприятие, где проверили всю имеющуюся документацию.

Ранее сообщалось, в Сочи на застройщика возбуждено два уголовных дела за продажу несуществующих квартир.

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