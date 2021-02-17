На Кубани женщина обманула пожилых супругов на полмиллиона рублей

Где находятся похищенные женщиной деньги, сейчас выясняется.

Накануне на всю страну прогремела история нападения на 101-летнего ветерана войны. Отморозок воспользовался доверием пожилого мужчины, попал к нему в дом, а затем украл последние полторы тысячи рублей у дедушки. Сейчас грабителя ищут, за расследованием тщательно следит губернатор Кубани. Не прошло и суток после случившегося, как стало известно, что жертвами аферистки стала пара пожилых супругов из Геленджика.

- Поступило заявление от женщины, которая рассказала, что у пожилых родителей обманули. Со 2 декабря 2020 года по 6 февраля 2021 года незнакомка ввела в заблуждение 83-летних пенсионеров, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Воспользовавшись их беспомощным состоянием, она получила доступ к банковской карте пожилой женщины.

С ее счета она похищала крупные суммы. В общей сложности было списано больше 425 тысяч рублей. Эти деньги пенсионерка копила не один год – откладывала для нужд своей семьи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Злоумышленница, по всей видимости, думала, что ее обман не вскроют. Однако во время оперативно-розыскных мероприятий ее личность была установлена.

- К совершению преступления может быть причастна 48-летняя уроженка Украины, ныне проживающая в Геленджике. Известно, что женщина ранее не была судима, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Злоумышленницу задержали в доме, где она живет, после чего доставили в отдел.

На данный момент она находится под подпиской о невыезде. В случае если вина женщины будет доказана, то ей грозит до 5 лет тюремного заключения.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На Кубани разыскивают отморозка, который напал на 101-летнего ветерана войны и украл последние полторы тысячи рублей

Грабитель разорвал карман куртки и забрал все, что оставалось у немощного мужчины. Помочь ему было просто некому - пенсионер был один (читайте далее)

«Как можно поднять руку на святое?»: Вениамин Кондратьев отреагировал на ограбление 101-летнего ветерана

Губернатор Кубани поручил администрации района помочь пострадавшему пенсионеру. Расследование идет уже полным ходом, но злоумышленник пока не найден (подробнее)