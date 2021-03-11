В Сочи на застройщика возбуждено два уголовных дела за продажу несуществующих квартир

Фото Светланы Маковеевой

Прокуратура Центрального района Сочи проверила сведения, изложенные в обращениях двоих жительниц курорта. Женщины рассказали, что стали жертвами грубого обмана со стороны застройщика.

В ходе проверки прокуратура установила, что жительницы Сочи купили помещения в доме, строительство которого лишь планировалось на земельном участке, расположенном в Центральном районе курорта, в микрорайоне «Октябрьский», ЖСК «Ветеран».

При этом никаких разрешений на строительство многоквартирного жилого дома на этом участке властями города не выдавалось.

Тем не менее застройщик сумел при помощи обещаний выманить за несуществующие квартиры у женщин 2,5 миллиона рублей.

- По данному факту материалы проверки прокуратура направила в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено 2 уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере),- сообщает прокуратура края.

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