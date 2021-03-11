В Сочи лже-полицейский заставил 23-летнего парня отдать ему 26 тысяч рублей за «увод от ответственности»

Фото Светланы Маковеевой

В дежурную часть полиции Хостинского района Сочи обратился 23-летний житель курорта. Парень рассказал, что к нему на улице подошел незнакомый мужчина, представился полицейским и сообщил, что подозревает его в распространении наркотиков.

Незнакомец тут же добавил, что стоит только парню перевести ему все деньги со своей банковской карте, как тот избавит его от возможной уголовной ответственности.

Молодой человек испугался и выполнил требования своего собеседника, переведя ему 26 тысяч рублей. Заподозрив неладное, затем он и заявил в полицию об инциденте.

Вскоре оперативники угрозыска на улице задержали подозреваемого в вымогательстве. Им оказался 27-летний сочинец.

Как тут же выяснилось, задержанный в полиции никогда не служил, и вымогал деньги, пользуясь малодушием своих жертв.

- Следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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