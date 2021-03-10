Двое 16-летних парней изнасиловали пьяную девушку в Сочи

Делом занимаются следователи

28-летняя жительница курорта изрядно перебрала в субботу, чем и воспользовались молодые люди. Двое 16-летних подростков привели пьяную девушку к реке, под предлогом встретить рассвет. Тянущий на приключения алкоголь не дал отказать приглашению с романтической ноткой. Но когда парни оказались в безлюдном месте, по очереди изнасиловали даму, а после отправились домой. Обиженная окончанием встречи девушка пошла в полицию.

- Сейчас делом занимаются следователи. Назначены экспертизы. Известно, что двое подростков состоят на учете в ПДН, ранее они оба привлекались к ответственности за кражу, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Позже выяснилось, что двое парней – соседи девушки, они проживают в Сочи на одной улице. Проверка продолжается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Лабинске телевизор упал на 3-летнюю девочку и придавил ее насмерть.