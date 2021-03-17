Полицией в Ейске задержана банда наркоторговцев

Фото ГУ МВД по краю

Оперативники ГУ МВД России по Краснодарскому краю получили информацию о том, что четверо жителей Староминского района массово сбывают наркотики в Ейске. В ходе операции силовиков в районном центре эта информация полностью подтвердилась.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств кубанские полицейские совместно с коллегами из ОМВД России по Ейскому району во взаимодействии с сотрудниками отделения ФСБ России в городе Ейске при силовой поддержке спецподразделения краевого главка задержали 35-летнюю женщину и троих ее сообщников в возрасте от 23 до 45 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.

По месту жительства задержанных полицейскими найдено более 250 свертков с N-метилэфедроном, общей массой более 200 граммов, что подтверждено экспертизой. А в машине одного из наркоторговцев, обнаружено еще 70 свертков с таким же синтетическим наркотиком весом более 40 граммов.

В ходе расследования выявлено более 30 случаев продажи наркотиков. Женщина раскладывала товар по пакетам, а ее подельники им торговали через тайники.

ОМВД России по Ейскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ

- Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет,- отмечают в ГУ МВД по региону.

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