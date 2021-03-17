Следком проверит дело о взятке судьи из Краснодара

Подозреваемый в получении взятки судья Байрак награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам адвоката судьи Анатолия Резникова, судью Байрака не задерживали 10 марта. Деньги в сумме 2,3 млн рублей, действительно, лежали в кабинете, средства принадлежали одной семье. С ними судья якобы был дружен еще с 1980-х годов.

Однако затем между ними произошла ссора и судью обвинили в вымогательстве. Но, как утверждает адвокат, эти деньги семья задолжала Байраку. Он помогал им в покупке квартиры для матери в Киеве, даже впоследствии оплачивал ее лечение, а когда она умерла, то и похороны.

Долг дети возвращать не хотели, и судья наложил арест на дом. Тогда-то члены семьи и вернули деньги.

Центральный аппарат СКР сейчас проводит проверку в отношении председателя Октябрьского районного суда Краснодара Геннадия Байрака, пишет "Коммерсант-ъ".

Геннадий Байрак – выпускник юридического факультета 1993 года, кандидат юридических наук.

С 1997 по 2008 годы был судьей Октябрьского районного суда Краснодара, затем, с 2008 по 2015 годы – заместителем председателя судебной инстанции, с 2015 – стал председателем.

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