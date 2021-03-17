«Разлил кисель на удлинитель»: На Кубани удар тока убил двухлетнего мальчика

Фото: архив КП

В селе Екатериновка Щербиновского района Краснодарского края произошел страшный несчастный случай, в результате которого погиб двухлетний малыш. Второй День рождения мальчика родители отметили в начале января, никто тогда и предположить не мог, что этот праздник станет последним в короткой жизни ребенка.

Фото: архив КП

Малыш перед сном пил кисель, но не удержал чашку и нечаянно разлил его на розетку удлинителя. Едва ребенок дотронулся пальчиком до розовой жижи, как получил мощный электрический разряд.

Родители срочно доставили сына в поселковую больницу, но реанимация не помогла. Меньше, чем через час врачи констатировали смерть мальчика. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – Материал направлен в следственный комитет.

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