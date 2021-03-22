Спасибо телевизору: приставы нашли алиментщика, когда тот выиграл на шоу «Золото Геленджика»

Сергей Кудряшев Фото: скриншот с телеканала ТНТ

Когда слава приходит к тебе, необходимо быть готовым расплачиваться за старые грехи. Это на все 100 ощутил житель Пермского края, который пару лет назад переехал в Краснодарский край. Недавно в Геленджике проходило шоу. Оно называлось «Золото Геленджика». Участники должны были проходить разные полосы препятствий. Лучшим стал наш герой по имени Сергей Кудряшев. В качестве приза ему полагалось 500 тысяч рублей и слава.

Однако именно последняя разрушила все планы на круглую сумму.

Дело в том, что у 39-летнего Сергея есть бывшая жена, а также 13-летняя дочь-инвалид. С ними он расстался и отправился покорять юга, а суд обязал мужчину платить алименты, однако постановлением Сергей всячески пренебрегал.

- В 2020 году он перечислил своему ребенку только 2,5 тысячи рублей, растянув их на 5 платежей, при том, что общая сумма долга по алиментам составляла почти 500 тысяч рублей, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» - Краснодар» главный специалист-эксперт пресс-службы управления судебных приставов по Пермскому краю Ксения Полыгалова.

Момент награждения и ликования Сергея по телевизору увидела его бывшая жена. Она позвонила приставу по ее делу и все рассказала. Тот подал запрос на телеканал, чтобы сверить данные. Все сошлось.

- Мы отправили документы руководству, и весь его выигрыш ушел оставленной семье в качестве уплаты долга, - рассказывает Ксения в эфире. - На эти деньги, если верить эфиру, должник хотел начать строить дом на юге.

Стоит отметить, что горе-победитель задолжал не только своему ребенку. Совокупно на нем вист 2 млн рублей. Эти деньги он не оплатил по кредитам, налогам и административным штрафам. Однако теперь этими будут заниматься уже приставы Краснодарского края.

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