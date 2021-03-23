Положение о проведении премии радио «КП» - Краснодар» «Настоящие люди»

1. Цели и задачи:
- поиск героев для публикаций;
- привлечение слушательской аудитории;
- повышение внимания к медиагруппе.
2. Миссия:
Сфокусировать внимание общества на настоящих ценностях: отзывчивости, готовности помочь, доброте, мужестве и героизме.
3. Участники:
Участники акции – читатели сайта kuban.kp.ru и слушатели радио «КП» - Краснодар»
3.1. Участники – физические лица, проживающие на территории Краснодарского края и Адыгеи.
Акция проводится на сайте www.kuban.kp.ru и на радио «КП» - Краснодар» в сроки, указанные в п. 4 настоящих Правил. Премия не является лотереей или азартной игрой.
4. Премия проводится в два этапа:
а) С 23 марта по 1 сентября - прием заявок.
Каждый месяц путем голосования на сайте отбираются полуфиналисты из числа тех, кого заявили читатели и про кого писали на сайте kuban.kp.ru.
б) С 1 сентября по 15 ноября - голосование на сайте kuban.kp.ru.
По его итогам определим 3 лидера. Они получают подарки, премию и медаль «Настоящие люди». Остальные становятся лауреатами и получают грамоты и сувениры от «КП».
4.1. Результаты конкурса подводятся с 16 по 30 ноября 2021 года.
4.2. Награждение победителей - 1 декабря 2021.
5. Задание Конкурса:
Участникам, выполнившим условия п. 1, п. 2, п. 3 и п. 4 настоящих Правил, предлагается загрузить фотографию со своим изображением и историю в специальную форму премии или же прислать ее на редакционный WhatsApp 8 (961) 590-70-90.
6. В случае отказа победителя конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования приза от организатора Конкурса.
6.1 С момента получения приза участник конкурса несет риски его случайной утери или порчи.
7. Иные положения:
7.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.
7.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.
7.3. Факт участия в конкурсе означает, что участники конкурса дают согласие на обработку их персональных данных организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им призов.
7.4. Участвуя в конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.
7.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на конкурс, являются достоверными.
7.6. Организатор обязуется:
7.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном правилами.
7.6.2. Выдать призы участникам, признанным победителями конкурса.
7.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником конкурса положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Не востребованный в течение 7 (семи) календарных дней после периода вручения призов приз не хранится, не выдаётся и используется Организатором по своему усмотрению.
7.9. Организатор имеет право изменять любые условия конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.Организаторы:
Краснодарский филиал медиагруппы «Комсомольская правда».
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