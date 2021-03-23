Положение о проведении премии радио «КП» - Краснодар» «Настоящие люди»

1. Цели и задачи:

- поиск героев для публикаций;

- привлечение слушательской аудитории;

- повышение внимания к медиагруппе.

2. Миссия:

Сфокусировать внимание общества на настоящих ценностях: отзывчивости, готовности помочь, доброте, мужестве и героизме.

3. Участники:

Участники акции – читатели сайта kuban.kp.ru и слушатели радио «КП» - Краснодар»

3.1. Участники – физические лица, проживающие на территории Краснодарского края и Адыгеи.

Акция проводится на сайте www.kuban.kp.ru и на радио «КП» - Краснодар» в сроки, указанные в п. 4 настоящих Правил. Премия не является лотереей или азартной игрой.

4. Премия проводится в два этапа:

а) С 23 марта по 1 сентября - прием заявок.

Каждый месяц путем голосования на сайте отбираются полуфиналисты из числа тех, кого заявили читатели и про кого писали на сайте kuban.kp.ru.

б) С 1 сентября по 15 ноября - голосование на сайте kuban.kp.ru.

По его итогам определим 3 лидера. Они получают подарки, премию и медаль «Настоящие люди». Остальные становятся лауреатами и получают грамоты и сувениры от «КП».

4.1. Результаты конкурса подводятся с 16 по 30 ноября 2021 года.

4.2. Награждение победителей - 1 декабря 2021.

5. Задание Конкурса:

Участникам, выполнившим условия п. 1, п. 2, п. 3 и п. 4 настоящих Правил, предлагается загрузить фотографию со своим изображением и историю в специальную форму премии или же прислать ее на редакционный WhatsApp 8 (961) 590-70-90.

6. В случае отказа победителя конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования приза от организатора Конкурса.

6.1 С момента получения приза участник конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

7. Иные положения:

7.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

7.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

7.3. Факт участия в конкурсе означает, что участники конкурса дают согласие на обработку их персональных данных организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им призов.

7.4. Участвуя в конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

7.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на конкурс, являются достоверными.

7.6. Организатор обязуется:

7.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном правилами.

7.6.2. Выдать призы участникам, признанным победителями конкурса.

7.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником конкурса положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Не востребованный в течение 7 (семи) календарных дней после периода вручения призов приз не хранится, не выдаётся и используется Организатором по своему усмотрению.

7.9. Организатор имеет право изменять любые условия конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.Организаторы:

Краснодарский филиал медиагруппы «Комсомольская правда».

те