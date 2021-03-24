Сугробы до полуметра! В конце весны на Кубань обрушилось аномальное количество снега

На дорогах снег превращается в коричневую кашу

Снег в Краснодарском крае шел с вечера 23 марта. За ночь в некоторых районах сугробы выросли до полуметра. Синоптики говорят, что такого количества осадков на Кубани в конце первого месяца весны не было десятки лет.

- Снег в крае в 20 числах марта наблюдался каждый год, его толщина варьировалась от 2 до 7 см. Но такого количества осадков, как в этом году, не было давно, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

Самыми заснеженными стали четыре района Кубани. Самое большое количество снега сегодня, 24 марта, выпало в горном поселке Гойтх Туапсинского района, там образовались сугробы толщиной 41 см. Также замело Белореченский район, здесь высота снега достигла 26 см. Не обделило снежинками весной также Горячий Ключ и Лабинский район – здесь выпало 15 и 16 см белых осадков соответственно.

В остальных районах снега оказалось меньше 10 см. Например, несмотря на то, что жителям Краснодара кажется, что город замело, в краевом центре зафиксировано всего 2 см снежного покрова. Единственное, здесь, по сравнению с регионом, снега в конце марта не было шесть лет. По данным синоптиков, последний раз в городе сыпались снежинки в 2015 году, также покров достигал 2 см толщины.

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