Краснодарский край засыпало снегом

Белой пеленой накрыло и Тихорецкий район Фото: Галина КОПЫЛОВА

Конец первого месяца весны в Краснодарском крае оказался снежным. За ночь 24 марта в некоторых районах Кубани даже намело небольшие сугробы. Но специалисты отмечают, что днем в регионе прогреется до +6, снежный покров быстро превратится в лужи.

По данным на 8 часов утра, мокрый снег в крае продолжает сыпать. Черные тучи сейчас нависли над Туапсинским, Темрюкским, Славянским, Северским, Тихорецким, Курганинским, Кореновским и другими районами. В течение дня они пройдут над всеми муниципалитетами.

Снег в Курганинском районе Фото: Варвара ДЫМ

- 24 марта в течение дня в крае ожидается дождь и мокрый снег, местами сильные. В некоторых районах возможен град. Ветер усилится до 20 м/с. 25 и 26 марта небольшие осадки, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, осадки в регионе ожидаются до выходных. В краевом центре коммунальные службы уже перевели в режим повышенной готовности.

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