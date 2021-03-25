Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 марта 2021: 1096 пациентов с COVID-19 лечат в ковидных госпиталях

Фото: Иван МАКЕЕВ.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 25 марта 2021 года.

На Кубани продолжает расти количество случаев заражения ковидом. Однако, стоит отметить, что темпы заболеваемости уже на порядок снизились. В сутки выявляют уже меньше 120 новых случаев заражения. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 41580 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа о том, что заболели COVID-19 узнали 118 жителей региона.

- В медицинских учреждениях края с диагнозом COVID-19 находятся 1096 пациентов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

В тяжелом состоянии находятся 75 из них. Еще 1763 наших земляка переносят заболевание в легкой форме, медики разрешили им лечиться дома.

Кстати, почти 175 тысяч жителей Краснодарского края привились от коронавируса. Только за последние сутки вакцинировались 3860 человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 25 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 31 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 25 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили шесть человек.

Коронавирус в Сочи 25 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 12 человек.

Коронавирус в Геленджике 25 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 4 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 25 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен 1 инфицированный.

Коронавирус в Ейске 25 марта 2021

В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.

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