«Воды нет, а они шикуют»: В Новороссийске коммунальщики покупают элитную иномарку за 2,5 млн рублей

Закупкой заинтересовалась прокуратура Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жить на широкую ногу решили в «Водоканале» города Новороссийска. Муниципальное предприятие на сайте госзакупок оформило лот на покупку «легкового автомобиля». Именно так скромно коммунальщики назвали объект тендера. Но оказалось, что червячок скрывается внутри.

В описании закупки коммунальщики прописали несколько конкретных требований. Сотрудники новороссийского «Водоканала», а вероятнее всего руководство, хотят ездить на «Тойоте» в максимальной комплектации не старше 2020 года выпуска. Жажда брать от жизни все заставила их уточнить, что крыша иномарки должна быть обязательно цвета металлик или с панорамным остеклением. Салон, руль, коробка передач в ней – обтянуты натуральной кожей, а кузов идти в белом перламутре или жемчужно-белом оттенке.

Скриншот с rostender.info

Из технических характеристик – 6-ступенчатая коробка передач, легкосплавные диски 18-го радиуса, двигатель не менее 180 лошадей. Также в салоне, видимо для продуктивной работы, необходим бортовой компьютер и не менее шести аудиодинамиков. Решили, так сказать, устроить роскошную жизнь – а вдруг завтра денег в бюджете не останется.

- Начальная цена лота на покупку легкового автомобиля для муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Новороссийска» заявлена 2 522 333 рублей, - следует из информации на сайте госзакупок.

Получить элитную иномарку новороссийские коммунальщики планируют в начале апреля. А в это время жители жалуются на постоянно возникающие в городе-герое проблемы с водой. Например, те же утечки из старых труб.

«Сегодня вообще будет вода на Анапском шоссе?», «Московская, воды нет целый день», «Вода в лужах у нас чище», « Нам воду дают по три часа утром и вечером», - негодуют каждый день в соцсетях местные жители.

Недавно мэр города также акцентировал внимание на то, что сети водоснабжения в городе изношены на 70%. Но в «Водоканале» приоритеты расставляют по-своему.

Стоит отметить, что закупкой иномаркой «Водоканалом» заинтересовали в прокуратуре. Не исключено, что после разбирательств тендер исчезнет с просторов сайта закупок.

- По данному факту организована проверка. В ближайшее время будет объявлено предостережение по этому поводу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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