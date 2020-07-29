«Блага цивилизации нет»: власти Новороссийска не могут наладить подачу воды в городе уже четвертый год

Проблеме водоснабжения в известном кубанском городе-герое Новороссийске уже много лет. Представить только – жить по графику, а иной раз и вовсе – без воды. В городе зарегистрированы более 250 тысяч человек, но найти хоть по капле для каждого из них ни в засуху 2020-го, ни прошедшей зимой, ни в прошлые годы власти города не могут.

Действующий мэр Игорь Дяченко стоит у руля уже четвертый год. Только вот за все это время «разрулить» ситуацию, судя по всему, так и не смог. То Дяченко рассказывает горожанам, куда необходимо звонить для организации подвоза воды, то призывает ею запасаться впрок. А ещё, как нам стало известно, в администрации города уверены, что поливающие свои огороды новороссийцы и есть проблема обезвоживания всего города.

Кстати, ещё в 2017 году мэр заявлял: «Кто бы что ни говорил, но за последние полтора десятка лет городскими властями сделано очень много. Если в 2003 году только 20 процентов новороссийцев были обеспечены круглосуточным водоснабжением, то сегодня всего 20 процентов остается на подаче воды по графику». Это было произнесено Игорем Дяченко на первой пресс-конференции со дня его избрания на пост главы. Так что же сделано за 4 года? Воды по-прежнему нет.

На этой же пресс-конференции чиновник сделал заявление, мол, к 2030 году в городе будут жить 500 тысяч человек. Тогда не совсем понятен курс политики, которую ведет градоначальник с первых дней своего прихода к власти. Полмиллиона человек оставить без воды?

Причем, проблема эта была известна и в прошлом году, и раньше. Мэрия Новороссийска связывает ее с великой засухой. Неоднократно «Комсомольской правде» в администрации заявляли, что из-за сильной жары испаряется огромная часть Неберджаевского водохранилища, поэтому скважины пустеют, вода в город не поступает. К тому же, сети подземной инфраструктуры старые, постоянно прорывает трубы, что тоже является причиной частых отключений воды.

Так почему за столько лет, что управляет городом Игорь Дяченко, не сделано практически ничего? Конечно, одно дело – это ожидание реконструкции Троицкого группового водопровода, который, кстати, питает еще и Геленджик, и Крымский район. Но совершенно иное – работать внутри муниципалитета и не ждать, пока с гор опустится новая ветка с Троицкого.

Накануне тема водоснабжения Новороссийска стала одной из главных на совещании губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Глава региона поставил в укор Игорю Дяченко тот факт, что город застроен высотками донельзя, а источника жизни – воды – в нем нет.

– В Новороссийске –за последние 10 лет построили 2,7 млн квадратных метров жилья. В стройке – еще 890 тысяч. Не понимаю этого огульного строительства. Вы со своей стороны разрешения выдаете, а край потом решает проблемы со школами, детскими садами, а теперь еще и с коммуникациями, – заявил Вениамин Кондратьев, обращаясь к властям Новороссийска. – Объясните, как вы выдали разрешения микрорайонам, которые не обеспечены водой? Я предлагаю наложить мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях, нам нужно обеспечить комфорт тех, кто там живет.