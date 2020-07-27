В Новороссийске снова проблемы с водоснабжением

27 Июль 2020 2020-07-27T08:37:39+03:00

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Но водопроводных сетях 26 июля вновь произошла авария. Она привела к обезвоживанию несколько частей города. Как сообщили в МУП "Водоканал города Новороссийска", прорвало трубу на улице Исаева. Это сразу за гостиницей "Новороссийск".

На время проведения ремонта без воды осталась центральная часть города, а также поселок Алексино. Отмечается, что в ликвидации аварии были заняты 10 человек - работники предприятия, а также 5 единиц техники.

Стоит отметить, что центральная часть города-героя - это такие известные улицы как Ленина, Анапское шоссе, Набережная имени адмирала Серебрякова и другие. Сколько людей остались без воды из-за очередного прорыва - не сообщается но, вероятно, не меньше одного десятка тысяч.

А сами новороссийцы утром 27 июля рассказали "Комсомолке", что воды до сих пор нет.

Отметим, что проблема водоснабжения в Новороссийске - одна из самых острых. Из-за засухи обмелело Неберджаевское водохранилище, которое питало большую часть города. Сейчас вся надежда властей Новороссийска - это скорейшее включение трубы Троицкого группового водопровода.

Напомним, такая же проблема есть и в Геленджике. В настоящий момент там вообще жители получают воду раз в сутки - и то всего лишь на полтора часа.

ИСТОЧНИК KP.RU