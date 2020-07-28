2020-07-28T17:49:07+03:00
Общество

Губернатор Кубани предложил ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии

Глава региона считает нынешние коммунальные проблемы следствием массированной застройки
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото администрации ККФото администрации КК
Изменить размер текста:

В ходе совещания в Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил существенно ограничить выдачу разрешений на жилое строительство в регионе, и обусловить их рядом жестких требований. В частности, по мнению Кондратьева, инвесторы должны принять действенное участие в обеспечении новых объектов инженерными сетями.

Нынешняя очевидная перегрузка коммунальных сетей – результат масштабного жилищного строительства на курортах в последнем десятилетии, считает глава региона.

Губернатор подробнее остановился на весьма красноречивых цифрах. Так, в Геленджике с 2016 по 2020 построено 462 тысячи квадратных метров – это в два раза меньше, чем за предыдущие пять лет.

. Но если подвести итог, то построено 1,3 млн квадратных метров за 10 лет. А в Новороссийске – 2,7 млн. В стройке – еще 890 тысяч. В Анапе построено целых 3,6 млн квадратных метров.

- Вы со своей стороны разрешения выдаете, а край потом решает проблемы со школами, детскими садами, а теперь еще и с коммуникациями, – напомнил Вениамин Кондратьев представителям местной власти.

Губернатор предложил ввести мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях. Строить дома инвесторы смогут только после заключения соглашения с краем и муниципалитетом. Изменения на эту тему в региональном законодательстве планируется вынести для обсуждение на ближайшей сессии ЗСК.

– Мы готовы рассматривать соглашения с инвесторами, где они будут принимать участие, в том числе в создании инфраструктуры. Давайте сбалансируем интересы застройщика с нашими возможностями, – отметил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 500 медработников Кубани будут получать компенсации из бюджета за аренду жилья
В Краснодаре жители активно ставят подписи за партию «Новые люди»
В Сочи скончались две женщины с диагнозом COVID 19
Самый веселый город страны: Краснодар оценили по индексу Ильфа и Петрова
Губернатор Кубани предложил ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии
В Сочи фотограф мучил мартышку на улице
С 2015 года производство плодово-ягодной продукции на Кубани увеличилось более чем наполовину
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
«Водооткачивающая техника готова»: В Краснодаре пошел обещанный синоптиками дождь
Власти Армавира должны ответить за всплеск заболеваемости коронавирусом
Крым и Сочи впервые свяжут поезда
Без водоснабжения в Геленджике остались 75 тысяч человек и социальные объекты
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море в районе Геленджика
В Крымске молодой человек отнял у подростка золотое кольцо с помощью ножа
Житель Новороссийска предстанет перед судом за отмывание почти 4 миллионов рублей
Популяция краснокнижного русского осётра растёт!
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
Новый телеканал GOLFTV стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома»
В Сочи местных жителей будут судить за хищение водных ресурсов реки Мзымта