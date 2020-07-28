Губернатор Кубани предложил ввести мораторий на строительство в районах с дефицитом воды и электроэнергии

28 Июль 2020 2020-07-28T17:49:07+03:00

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В ходе совещания в Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил существенно ограничить выдачу разрешений на жилое строительство в регионе, и обусловить их рядом жестких требований. В частности, по мнению Кондратьева, инвесторы должны принять действенное участие в обеспечении новых объектов инженерными сетями.

Нынешняя очевидная перегрузка коммунальных сетей – результат масштабного жилищного строительства на курортах в последнем десятилетии, считает глава региона.

Губернатор подробнее остановился на весьма красноречивых цифрах. Так, в Геленджике с 2016 по 2020 построено 462 тысячи квадратных метров – это в два раза меньше, чем за предыдущие пять лет.

. Но если подвести итог, то построено 1,3 млн квадратных метров за 10 лет. А в Новороссийске – 2,7 млн. В стройке – еще 890 тысяч. В Анапе построено целых 3,6 млн квадратных метров.

- Вы со своей стороны разрешения выдаете, а край потом решает проблемы со школами, детскими садами, а теперь еще и с коммуникациями, – напомнил Вениамин Кондратьев представителям местной власти.

Губернатор предложил ввести мораторий на строительство в энерго- и водо- дефицитных территориях. Строить дома инвесторы смогут только после заключения соглашения с краем и муниципалитетом. Изменения на эту тему в региональном законодательстве планируется вынести для обсуждение на ближайшей сессии ЗСК.

– Мы готовы рассматривать соглашения с инвесторами, где они будут принимать участие, в том числе в создании инфраструктуры. Давайте сбалансируем интересы застройщика с нашими возможностями, – отметил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU