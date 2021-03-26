В горах Сочи туристы сняли на видео момент схода снежной лавины

Фото sochinews.io

25 марта в горах Сочи туристы запечатлели на видео сход снежной лавины. Очевидцы природного явления сообщают, что это произошло на горнолыжном курорте «Лаура».

По счастливой случайности, рядом с лавиной не оказалось людей, поэтому обошлось без пострадавших. Между тем, метеорологи предупреждали накануне о существующей опасности схода лавин.

- В горах выше 500 м сохраняется лавинная опасность,- отмечается в сообщении синоптиков.

Зачастую туристы не обращают внимания на предостережения метеослужб и из-за собственной беспечности попадают в опасные ситуации.

Так было несколько дней назад с туристкой, которая в горах под Сочи провалилась под толстый слой снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Было дико страшно": В Сочи сноубордистка провалилась на 2,5 метра под снег

В Сочи сноубордистка каталась на одном из горнолыжных курортов. Недалеко от трассы, девушка выезжала из леса и внезапно глубоко провалилась под снег. Ей повезло, что сугробы не накрыли с головой. О случившейся ситуации, произошедшей впервые за восемь лет опыта, туристка рассказала в соцсетях.(читать далее)