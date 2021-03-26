Черчесов провел пресс-конференцию перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словении

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 27 марта, на сочинском стадионе «Фишт» встретятся сборные России и Словении. Матч ожидается достаточно сложным, но зрелищным. Наши футболисты уже приступили к тренировкам. Времени на отдых у них нет, но самое главное, чтобы победа над Мальтой не вскружила голову. Все-таки это самый слабый соперник в группе. А вот на встрече со Словенией, где звездный состав, придется попотеть.

Накануне матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел пресс-конференцию, где рассказал о состоянии команды.

- Опыт трех игр у нас есть на одном сборе. Мы сделали выводы, - сказал тренер. - После Мальты сразу прилетели, рано утром уже были в Сочи. Выспались, в пятницу тренировка носила восстановительный характер.

Упор, по словам Станислава Черчесова, сделали на восстановление. Поскольку интенсивно тренироваться аккурат перед важным матчем на пользу явно не пойдет. Кроме того, итоговый состав команды еще обсуждается, так как есть несколько игроков под вопросом. Но время для принятия решения у команды еще есть.

Кстати, победе Словении над Хорватией Станислав Черчесов не удивлен.

- Играя с Молдавией, изучали их игру, даже несколько игр, так как знали, что наши соперники играли со Словенией, - говорит главный наставник сборной России. - Знаем, что это компактная команда, играющая дисциплинированно и агрессивно, есть игроки мирового уровня. Нас ждет серьезный соперник.

Сочи для сбора команда выбрала неслучайно. База «Юг Спорт» всегда принимает хорошо, этот раз — не исключение.

- Поле подготовлено, гостиница рядом, все знакомо и комфортно, - добавляет Станисла Черчесов. - Почему не поехали на «Фишт»? Этот стадион нам знаком, поле в хорошем состоянии. Решили лишнее время не тратить, так как мост из Сочи в Адлер сейчас на ремонте.

Кроме того, футболисты рады, что будут играть не при пустых трибунах.

- Болельщик важен не только для нас, но и для соперника, потому что главное - что есть соответствующая атмосфера, - говорит главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - Россия — единственная страна, где, по-моему, нормально жизнь протекает: где-то в РПЛ уже есть допуск 100%.

А еще Станислав Черчесов следит за успехами Алексея Миранчука, который сейчас в «Аталанте».

- Он в клубе играет дисциплинированно, а в сборной играет одну из ведущих ролей. Не видел ни одного матча, где бы он действовал спустя рукава, - уточняют тренер. - С Алекссем на эту тему не разговаривал — почти каждую игру смотрю сам.

Напомним, ранее главный тренер сборной России рассказал, почему он не может заставлять своих игроков вакцинироваться от ковида.

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