Бывшему директору краснодарской управляющей компании грозит лишение свободы до пяти лет за долги перед тепловиками

Следователи по заявлению тепловиков проанализировали финансовую деятельность «Европы-2» и установили, что более чем 2,9 миллиона рублей руководство УК использовало не по назначению, в том числе, возможно, и в личных целях Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани продолжается отопительный сезон. На поддержание работоспособности системы теплоснабжения самый крупный поставщик тепла и горячей воды - Автономная теплоэнергетическая компания - ежедневно вкладывает значительные средства.

Тем временем ряд управляющих компаний и ТСЖ не оплачивает поставленные ресурсы: управляющие компании, ТСЖ и прочие потребители из Краснодара, Новороссийска, Тимашевска, Абинска, Гулькевичей и Майкопа накопили долгов на 1,4 миллиарда рублей. И это лишь по счетам, которые не оплачивались свыше двух месяцев. Вместе с текущими квитанциями неплатежи достигают и вовсе 2,3 миллиардов рублей.

У рядовых кубанских потребителей регулярно возникают вопросы: «Платим за ЖКУ регулярно, но управляющая компания числится в злостных должниках. Куда уходят наши деньги?» Чтобы в этом разобраться, тепловики обращаются в правоохранительные органы. По одному из таких эпизодов на днях возбудили уголовное дело.

- Управляющая компания «Европа-2» приняла на себя обязательства по управлению домами по ул. Уральской, 166/2 и 166/4 и обеспечению жителей коммунальными услугами надлежащего качества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на отопление и водоснабжение, - пояснили правоохранители. - Для осуществления этих обязательств УК заключила договор с АО «АТЭК». С 8 июня 2017 года по 29 июня 2019 года жители перечислили за отопление и горячую воду 6,3 миллиона рублей, но управляющая компания перечислила на счета АО «АТЭК» только 3,4 миллиона.

Следователи по заявлению тепловиков проанализировали финансовую деятельность «Европы-2» и установили, что более чем 2,9 миллиона рублей руководство УК использовало не по назначению, в том числе, возможно, и в личных целях.

- Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ, - подтвердили в правоохранительных органах.

Данная статья уголовного кодекса подразумевает за причинение особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием лишение свободы сроком до пяти лет. По этой статье на реальные сроки - до шести и более лет - уже осуждены несколько директоров управляющих компаний - должников АТЭК в Краснодаре и в Новороссийске.

- Сейчас правоохранители изучают наши заявления в части еще 21 управляющих компаний-должников, - рассказал директор по безопасности АТЭК Сергей Луговой. - Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по данным эпизодам. На очереди - материалы в суды еще на 13 УК-должников. Помимо реальных сроков и серьезных финансовых последствий им грозит также лишение права работать на рынке ЖКУ.

В постановлении Правительства № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» говорится, что задолженность управляющих компаний перед ресурсниками свыше двух месяцев считается грубым нарушением, а два нарушения за год - повод для лишения лицензии.

Жителей домов УК «Европа-2» (Уральская, 129, 166/2, 166/4) тепловики успокаивают: сейчас к руководству компанией пришли новые ответственные руководители, которые пытаются решать накопившиеся проблемы и делают все возможное, чтобы не оставить жителей без благ цивилизации.

А собственникам квартир в других многоэтажек, где управляющие компании и ТСЖ не справляются со своими обязательствами (полный список - в разделе «Должники» на oao-atek.ru) задуматься о смене своих управляющих компаний на добросовестные, не дожидаясь, пока их руководители также сядут на скамью подсудимых.

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