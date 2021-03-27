В Сочи в тройном ДТП с самосвалом пострадали три человека

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

В Сочи в тройном ДТП с грузовиком пострадали три человека. Авария произошла на дублере Курортного проспекта днем 27 марта. Автомобили столкнулись в центре курорта - между съездом на улицы Чайковского и Горького.

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

- По предварительным данным, водитель, управляя легковым автомобилем Toyota, допустил столкновение со стоящим на проезжей части грузовиком Mercedes-Benz, который ранее столкнулся с двигающейся впереди машиной BMW, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи. Движение на данном участке дороги затруднено.

По информации экстренных служб курорта, в аварии пострадали три человека. Они госпитализированы. Врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.

Евгений Кривоконев напомнил, что накануне вечером в Сочи произошла еще одна авария: 29-летний водитель сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП случилось в поселке Лоо, Лазаревского район курорта 26 марта в 15:20.

По предварительным данным, местный житель за рулем автомобиля «Нива» на участке дороги с реверсивным движением проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнего пешехода. Подросток переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

С места ДТП скорая помощь отвезла школьника в больницу.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи автомобиль с хлебом врезался в машину, которая рисует разметку на дороге.

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