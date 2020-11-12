В Сочи в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали три человека

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Адлерском районе Сочи лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Дороги не поделили Range Rover и ВАЗ-2107. Авария произошла на улице Лаванды.

- По предварительным данным, водитель Range Rover при движении не предоставил преимущество отечественному автомобилю, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. – Произошло столкновение транспортных средств.

По словам Евгения Кривоконева, в дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека: два пассажира и водитель «семерки».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Сочи водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка. Авария произошла в Центральном районе города-курорта.