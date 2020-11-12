В Сочи водитель иномарки сбил 7-летнего ребенка

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи

В центре Сочи в переулке Зеленом произошла авария, в которой пострадал 7-летний пешеход.

- По предварительным данным, водитель Volkswagen двигался со скоростью, которая не обеспечивала постоянного контроля движения автомобиля, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. – В этот момент дорогу перебегал ребенок, он попал под колеса автомобиля.

По словам Евгения Кривоконева, мальчику была оказана медицинская помощь.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи вечером 24 сентября произошла авария на улице Пластунской. По предварительным данным, водитель на автомобиле «Хендэ» сдавал назад и не убедился в безопасности маневра. В какой-то момент машина столкнулась с мимо проезжающим подростком на электросамокате.