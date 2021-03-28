В Краснодаре ожидается аварийная посадка самолета из Москвы из-за технической неисправности

Фото: flightradar24.com

Самолет одной из авиакомпаний вылетел из Москвы в Краснодар. В пути у воздушного судна случилась поломка - неисправность закрылок. Об этом пилоты сообщили с воздуха. В аэропорту кубанского центра ожидается аварийная посадка авиалайнера.

- По данным на 17:26, 28 марта аэропорт Краснодар получил сигнал от воздушного судна Боинг-737, рейс 1104, сообщением Шереметьево-Краснодар. Сообщается, что произошло рассогласование механизации. Объявлена аварийная посадка, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе аэропорта Краснодар.

В настоящее время к месту направлены службы экстренного реагирования. Самолет должен приземлиться около 18:20.

По обновленной информации известно, что лайнер с техническими неисправностями благополучно приземлился в кубанском аэропорту в 18:19. Из-за ЧП возможна задержка рейсов.

Пассажиры находились в воздухе с мыслями о том, что может произойти беда, лишних полтора часа. После эвакуации из самолета медицинская помощь никому не потребовалась.

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