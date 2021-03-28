Причина аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта 2021 года

Самолет с неисправными закрылками. Фото предоставлено "Комсомольской правде" - Кубань" пресс-службой аэропорта Краснодар

Причина аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта - неисправность закрылков. Напомним, вечером 28 марта аэропорт Краснодар получил сигнал от воздушного судна, летевшего из Москвы. Экипаж самолета сообщил о технической поломке. На борту находилось 149 пассажиров. Воздушная гавань экстренно стала готовиться к аварийной посадке лайнера.

- Пилоты Boeing-737 сообщением Шереметьево-Краснодар сообщили, что произошло рассогласование механизации. Была сразу же объявлена аварийная посадка. Все аварийные службы аэропорта были своевременно мобилизованы и подготовлены к нештатной посадке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Краснодара.

Перед посадкой самолет заходил на несколько кругов

По данным информационного табло, приземлиться рейс должен был в 17 часов. Но из-за технической неисправности перед посадкой пилоты заводили самолет на несколько кругов. Коснулся земли лайнер в 18:19, когда все экстренные службы находились в полной готовности и разным развитиям ситуации.

- Все прошло благополучно, - после успешного приземления сразу же сообщили в аэропорту. - Никто из людей не пострадал.

Из-за ЧП рейс был задержан. Пассажиры находились в воздухе с мыслями о том, что может произойти беда, лишних полтора часа. После эвакуации из самолета медицинская помощь никому из пассажиров не потребовалась.

Сейчас авиакомпания решает, что дальше делать с воздушным судном, будет проведена техническая экспертиза. Возможно, задержка рейсов на вылет из Краснодара. Если проблема серьезная - борт будут менять.

"КП" - Кубань" сообщили, что предварительное время вылета обратного рейса в Москву в час ночи следующих суток, 29 марта.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре ожидается аварийная посадка самолета из Москвы из-за технической неисправности

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