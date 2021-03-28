Аварийная посадка самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта 2021 года: лайнер приземлился успешно, никто не пострадал

Фото: flightradar24.com

Аварийная посадка самолета Boeing-737 в Краснодаре произошла 28 марта. В аэропорту Краснодара приземлился рейс 1104 "Аэрофлота", который сообщил о технической неисправности. Известно, что причиной внештатной ситуации с Boeing 738 стали проблемы с закрылками лайнера. К месту съехались все экстренные службы.

- Посадка прошла удачно. На месте продолжают работать пожарные и другие специалисты. Сообщается о проблемах с закрылками и шасси, - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" источник в экстренных службах.

Посадку лайнер совершил в воздушной гавани кубанской столицы в 18:19.

- Самолет сел благополучно, - подтвердили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе аэропорта Краснодар.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас авиакомпания решает, что дальше делать с воздушным судном, будет проведена техническая экспертиза. Возможно, задержка рейсов на вылет из Краснодара. Если проблема серьезная - борт будут менять.