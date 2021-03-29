«Голову на колени, сгруппируйтесь!»: Видео аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта

Фото лайнера с неисправными закрылками. Предоставлено "КП"-Кубань" пресс-службой аэропорта Краснодар

Видео аварийной посадки самолета Boeing-737 в Краснодаре 28 марта опубликовали в социальных сетях пассажиры рейса, летевшего из Москвы.

- Голову на колени, сгруппируйтесь! - повторяют по громкой связи на разных языках бортпроводники.

Пассажиров самолета, который кружил над Краснодаром лишние полтора часа, похоже, не отпускала мысль, что может произойти беда. Они послушно опускали голову вперед и с нетерпением ждали приземления. А когда лайнер коснулся земли, все стали хлопать, не сдерживая эмоций, некоторые плакали.

- Это второй день рождения, - радостно заявлял каждый из пассажиров.

А некоторые за эти минуты переосмыслили жизнь и приняли для себя очень важные решения.

- Перед приземлением в Краснодаре нам сообщили, что самолёт готовится к аварийной посадке. Самолёт около часа кружил около города, скорее всего чтобы выжечь топливо. Когда мы начали приземляться, пилот и стюардессы кричали нам сгруппируйтесь, голову на колени! Дети плакали.. кто то молился было реально страшно... Браво пилоту и стюардессам! Спасибо за наши сохранённые жизни. Спасибо Господу Богу...за этот час мы много переосмыслили. И главное что мы решили с мужем, это узаконить наши отношения и обвенчаться, - написала в соцсетях после аварийной посадки одна из пассажирок злополучного рейса.

Напомним, вечером 28 марта аэропорт Краснодар получил сигнал от воздушного судна, летевшего из Москвы. Экипаж самолета сообщил о технической поломке. На борту находилось 149 пассажиров. Воздушная гавань экстренно стала готовиться к аварийной посадке лайнера из-за неисправности закрылков.

По данным информационного табло, приземлиться рейс должен был в 17 часов. Но из-за технической неисправности перед посадкой пилоты заводили самолет на несколько кругов. Коснулся земли лайнер в 18:19, когда все экстренные службы находились в полной готовности и разным развитиям ситуации. Посадка прошла благополучно.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре ожидается аварийная посадка самолета из Москвы из-за технической неисправности

На борту находятся 149 человек (читайте далее)