Экс-главу района из Краснодарского края посадили на восемь с половиной лет за взятку в 10 миллионов рублей

Бывший глава Динского района Сергей Пономарев. Фото: администрации Краснодарского края.

Бывшего главу Динского района Краснодарского края Сергея Пономарева осудили на восемь с половиной лет за взяточничество.

Экс-руководителя района обвинили сразу в двух эпизодах получения взятки, причем в особо крупном размере.

По данным следствия, в мае 2018 года чиновник, зная о заключенном муниципальном контракте с застройщиком на строительство школы на 1100 мест в поселке Южный, решил заработать.

- 16 мая 2018 года глава района сообщил директору компании о возможном оказании ему помощи в случае выявления нарушений при выполнении контракта, - гласили материалы уголовного дела. - За это он потребовал 4 миллиона рублей.

Предприниматель, услышав такое предложение, согласился с требованиями чиновника, переживая, что отказ может повлиять на работы компании. 26 мая 2018 года директор по поручению главы района передал чиновнику через посредников, неосведомленных о его намерениях, пакет с деньгами.

Но уже через полгода главе района показалось мало и он решил провернуть «сделку» еще раз. 24 октября 2018 года чиновник узнал, что строительная организация участвует в электронных аукционах. Глава муниципалитета предложил мужчине передать ему взятку уже в размере (!) 7,2 миллиона рублей. 4 миллиона якобы за принятие работ по контракту, а 3,2 миллиона - за победe в аукционе и последующем заключении муниципальных контрактов.

Но наглость чиновника мужчина вынести уже не смог, потому обратился к правоохранителям.

- 12 декабря 2018 года чиновник встретился с заявителем и получил от последнего 6 миллионов рублей, - сообщали в СК России "КП" - Кубань" детали расследования. - Дальнейшие действия обвиняемого были пресечены сотрудникам ФСБ по Краснодарскому краю.

Сразу после произошедшего чиновник покинул пост главы Динского района. Заявление на увольнение Сергей Пономарев написал по собственному желанию. Решение об отставке приняли депутаты.

На время следствия экс-главу района заключили под стражу, где он находился до окончания судебного разбирательства. В целях возмещения ущерба следствие арестовало все объекты недвижимости, автомобиль и расчетные счета чиновника на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей.

Сам Пономарев вины не признал и намерен обжаловать приговор. Если же он вступит в законную силу, сидеть бывший чиновник будет в колонии строгого режима.

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