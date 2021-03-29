Полтора миллиарда за 8 лет: в Краснодаре перед судом предстанет банда финансовых мошенников

Фото Светланы Маковеевой

В Краснодаре перед судом предстанет шайка незаурядных мошенников. за 8 лет им удалось обманом выманить у более чем 2300 человек свыше полутора миллиардов в рублей.

Зампрокурора региона уже утвердил обвинительное заключение в отношении семи жителей Кубани.

- Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере),- сообщает прокуратура региона.

Фото Светланы Маковеевой

Еще в 2011 году злоумышленники создали финансовую пирамиду под видом кредитного потребительского кооператива «Содружество».

Бизнес развернулся вовсю. «Содружество» работало в 22 районах края. Активно рекламируя себя в соцсетях, мошенники обещали гражданам баснословные проценты по вкладам, обосновывая это своей якобы «успешной инвестиционной деятельностью».

Доверчивые, но при это м не сильно преуспевшие в финансовой грамотности люди несли им вклады в размере от 100 тыс. рублей до 15 миллионов. Как это и положено в любой пирамиде, деньги на самом деле никуда не инвестировались, а проценты по вкладам выплачивались за счет средств все новых новых вкладчиков.

Фото Светланы Маковеевой

В конце концов мошенники попали в поле зрения УФСБ по краю и полиции. Сейчас часть финансовых жуликов сидит под стражей, часть — находится под домашним арестом.

За участие в преступном сообществе членам шайки грозит до 20 лет тюрьмы.

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