Взяли весла и вперед! Дети из Адыгеи добираются до школы вплавь

Девочек мама отправляет вплавь каждое утро. Фото: скриншот видео @july_elmira

- Это наш водный аттракцион, - грустно отшучивается Юлия, показывая гигансткую лужу. - Дома здесь построили, а дорог как не было, так и нет.

Каждое утро жительница адыгейского поселка Яблоновский в пяти минутах езды от Краснодара достает из чулана надувной матрас и сажает на них девчонок семи и десяти лет со школьными ранцами. Так ее дочки вынуждены добираться до школы. В руках у старшей — весло. Им она ловко разводит водную гладь.

До суши — несколько метров. Но перебраться через лужу иначе не получится.

Женщина сняла весь процесс на видео и выложила в сеть. И в тот же момент сама стала объектом критики. - Это что за мать? Детей одних вплавь отправляет! - возмутились пользователи соцсетей. Но Юлия считает, что это единственный способ привлечь к проблемам поселка местную власть.

ОФИЦИАЛЬНО К слову, дозвониться до администрации Яблоновского сельского поселения "Комсомолке" не удалось.

- Все на обеде, что вы хотите! - ответил секретарь по единственному доступному телефону.

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