Больше снега, меньше ям! В Адыгее на улицы выпустили вместо снегоуборочной техники - дорожную

Эта машина методично и тщательно укатывала ямы снегом

В Краснодарском крае и соседней Адыгее создаются целые штабы по уборке обрушившегося на южные регионы снегопада. Такого покрова здесь не видели 20 лет! На дороги, по сведениям правительственных пресс-служб обоих регионов, вышли уже не десятки, сотни снегоуборочных машин. В Апшеронском районе Кубани завалило так, что властям пришлось ввести там режим ЧС. По проселочным дорогам не может проехать теперь даже скорая помощь.

Но в пригороде Краснодара - соседнем адыгейском поселке Яблоновском - на дороги выпустили всю строительную технику.

- Смотри, смотри, каток-асфальтоукладчик трамбует снег! - зафиксировали диковинку на камеру своего мобильного телефона его жители.

Спецтехника несколько раз проехала по дороге, закатав ямы в снег с неменьшей тщательностью, как если бы это был асфальт.

- Ну а что?! В Сибири снег называют русским асфальтом. Почему бы и нет! - нашлись среди соседей те, кто поддержал такое решение.

К слову, синоптики обещают, что снег будет идти до конца недели. Но больше всего опасений вызывает то, когда он начнет таять.

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