Школы Адыгеи на неделю перевели на удаленку из-за непогоды

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В Адыгее школы из-за непогоды перешли на удаленку. Приказ об организации образовательного процесса в дистанционном режиме подписал министр образования республики Анзаур Керашев.

- В связи с возникшими погодными условиями с 17 февраля по 23 февраля организовать дистанционное обучение для 1-11 классы общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций, - говорится в приказе.

В Адыгее продолжает действовать штормовое предупреждение о сильном снеге. Метель ожидается до конца суток 16 февраля.

Ранее «Комсомолка» сообщала, почему в Краснодарском крае не отменяют занятия в школах из-за сильнейшего снегопада и мороза. При каких погодных условиях ученикам стоит оставаться дома.