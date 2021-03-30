Гибнут люди! 14-летний мальчик, впечатленный трагедией в жилом доме, изобрел уникальное устройство против утечек газа

Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Международный фестиваль «От Винта!» – крупнейший научно-технический фестиваль в России. Каждый год он собирает лучших молодых ученых со всей страны.

Максимальный возраст участников – 35 лет, – но таких здесь мало. В основном это школьники и студенты. Впервые они собрались еще в 2005-м.

Каждый год десятки проектов получают гранты и реализуются на территории России. Разработка Романа Щербакова из Ростова-на-Дону – одна из самых популярных на форуме. Хотя парню всего 14 лет. Он один из самых юных участников форума.

Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

Очередь у разработки школьника не уходит даже на второй день фестиваля. Люди стоят по полчаса, чтобы увидеть его проект. Это уникальная установка.

- По ТВ показывали сюжет о взрыве газа в Шахтах (город в Ростовской области. Во время взрыва в жилом доме в 2019 погибли 5 человек – прим). Обрушился целый подъезд. Ну я и подумал: а как избежать утечек газа? У нас школе стоят датчики. Когда они срабатывают, включается звуковая сигнализация, и мы выбегаем на улицу. Но почему? – задается вопросам Роман.

Из-за взрывов ежегодно погибают тысячи людей, а утечки газа происходят регулярно, в том числе в его родном Ростове-на-Дону. Эта тема долго не давала покою парню. Так он создал разработку, которая способна предотвратить трагедию.

Фото: Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

- Прибор обнаруживает газ, автоматически перекрывает его и открывает окно для проветривания. Ничего не накапливается в помещении. Так мы избегаем трагедии, – по-взрослому рассуждает Роман.

Школьник уже остановил систему у себя дома. Родители были в шоке, и это мягко сказано. Сыну 14 лет, а он делает вещи, которые способны спасти тысячи человеческий жизней. Парня даже звали на выставку в Москву – так хотели увидеть его изобретение.

В планах юноши – запустить массовое производство устройства. Дело в том, что подобные приборы в России пока не производятся. Их поставляют только на заказ и за большие деньги. Стоимость разработки Романа – копеечная, если сравнивать с возможными последствиями утечки газа.

- Пока не общался с газовиками. Все впереди. Систему уже опробовал – дома. Утечек не было. Но раз в неделю проверял. Все работало, – резюмирует Щербаков.

На реализацию парень потратил месяц, а его прибор готов служить годы. Удивительно, но самый сложный этап разработки – закупка короба, куда помещены система управления и мотор.

Паял плату и собирал детали школьник около недели. Закупал их в ближайшем радиомагазине и сразу садился за прибор. Поэтому сделал все в кратчайшие сроки. Сейчас в планах школьника – найти инвестора и организовать массовое производство.

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